Tchad : le PCMT appelle à débarrasser le système judiciaire des pratiques décriées

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a reçu ce 5 avril les deux syndicats des magistrats pour échanger avec eux sur les multiples tares qui gangrènent le système judiciaire dans notre pays.



Les parties ont examiné “tout ce qui contribue à rendre l’accès à la justice complexe et difficile pour les citoyens tchadiens, qui finissent quelquefois par se faire justice, eux-mêmes”.



“Tout en admettant les conditions difficiles de travail et répondant au mieux possible pour l'amélioration des celles-ci, j'ai insisté sur la nécessité impérative de l'instauration de la confiance du peuple tchadien sur le système judiciaire”, affirme le PCMT.



“Notre système judiciaire doit se débarrasser de toutes les pratiques décriées en vue de donner à la justice qui représente le cœur d'un État de droit, ses lettres de noblesse”, a-t-il ajouté.



Lea magistrats sont en grève depuis une dizaine de jours à la suite de violations répétées des droits des magistrats.