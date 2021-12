Tchad : le PCMT appelle ceux qui sont sceptiques à "retourner au bercail"

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a appelé le 8 novembre, les tchadiens "encore sceptiques à retourner au bercail et à saisir cette opportunité historique en participant au Dialogue National Inclusif". Il s'est exprimé au cours d'une rencontre à Malabo, en Guinée équatoriale, avec la colonie tchadienne.



Mahamat Idriss Deby a évoqué le "retour volontaire au pays de nos frères de différents groupes rebelles, des activistes de la diaspora et des hommes d’affaires exilés".



Le PCMT a souligné "l’importance de ne pas se faire manipuler, par ceux qui excellent dans la division, la haine, la méfiance et la discorde pour assouvir leurs ambitions égoïstes, au détriment de la réussite collective de la transition en cours, qui connait une évolution positive saluée par la majorité des tchadiens".



Selon lui, "ces hommes politiques et politico-militaires malintentionnés ne resteront pas les bras croisés face au fait que les tchadiens vont se réunir dans bientôt pour jeter les jalons d’un Tchad réconcilié et havre de paix, car cela n’arrange nullement leurs desseins inavoués".



Le chef de la transition tchadienne exhorte les tchadiens à "arrêter de prôner l’égoïsme, cesser de défendre leurs intérêts individuels et de privilégier l’intérêt supérieur de la nation, s’ils veulent contribuer á l’essor du pays comme ils le prétendent".