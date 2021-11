Tchad : le PCMT convoque une réunion suite aux tensions à Faya

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, a convoqué ce 24 novembre à la Présidence, le premier ministre de transition, le ministre de l’Administration du Territoire et le gouverneur du Borkou pour les écouter et examiner les causes profondes de la tension sociale à Faya. La rencontré a duré une trentaine de minutes.



« Les mesures appropriées seront prises », informe Mahamat Idriss Deby qui a reçu un rapport détaillé d’une mission dépêchée à Faya Largeau.



Des tensions ont éclaté ces dernières semaines à Faya suite à des mesures sécuritaires prises par le gouverneur. Elles ont entraîné des manifestations.



"Le président du CMT qui a décidé de prendre en mains le problème de Faya-Largeau frappera qui de droit et force doit demeurer au droit et aux lois en vigueur au Tchad", indique la Présidence.