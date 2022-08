Tchad : le PCMT demande aux politico-militaires sceptiques de saisir l'opportunité de dialogue

18 groupes n'ont pas signé l'accord de paix de Doha ce lundi et ont émis plusieurs réserves. Ils ont annoncé la mise en place d'un Cadre permanent de concertation et de réflexion (CPCR).



Mahamat Idriss Deby affirme que la main "demeure ouverte et tendue pour qui veut la saisir".



L'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a appelé toutes les parties tchadiennes à adhérer à l'accord de Doha dans le but d'assurer la stabilité et la sécurité au Tchad.



Pour sa part, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki a encouragé ceux qui n'ont pas signé à le faire.