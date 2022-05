Tchad : le PCMT dénonce des pillages inadmissibles à la suite des manifestations

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a tenu ce 16 mai la réunion mensuelle sur la sécurité, 48 heures après des manifestations contre la présence militaire française à N'Djamena.



"Les pillages, les incendies et les troubles à l’ordre public sont inadmissibles. Le gouvernement est fermement instruit à l’effet de d’appliquer la loi dans toute sa rigueur", a déclaré Mahamat Idriss Deby.



Il félicite les Forces de Défense et de Sécurité "pour la marque de professionnalisme et d’abnégation dont elles ont fait preuve dans la gestion des manifestions et pour leur apport quotidien dans la sécurisation de notre pays".



Pour le PCMT, "la marche est une grande responsabilité au même titre qu'elle est un droit fondamental. Elle doit être strictement soumise à des règles bien définies et comprises par tous".