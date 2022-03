Tchad : le PCMT est arrivé à Faya-Largeau

Après Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, c’est autour de Faya-Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, d’’accueillir ce midi le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby.



Le président a été accueilli avec faste à son arrivée. Faya constitue ainsi la 3ème sortie officielle du général Mahamat Idriss Deby dans le Tchad-profond. Pour la circonstance les autorités provinciales ont tenu à réserver un accueil exceptionnel et mémorable de grand jour, au fils du terroir.



Le PCMT a été accueilli à sa descente d’avion par le gouverneur de la province du Borkou, général Hassan Saleh Algadam Al-Djineïdi. Deux colombes symbolisant la paix ont été lâchées par le Président de la République. Il serre ensuite les mains des ministres des Finances, M. Tahir Hamid Nguilin, de l’Aviation Civile, M. Hissein Sougoumi et des Affaires Foncières, M. Moussa Batraki, tous, fils de la province au sein du gouvernement de transition et le Commandant Adjoint de la région militaire n°7 Colonel Mahamat Allazame Al-Tidjani.