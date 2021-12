Tchad : le PCMT met en place une commission d'avancement des militaires

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a signé le 24 décembre un décret mettant en place une commission nationale d'avancement des militaires des forces de défense et de sécurité, dans le cadre de la mise en oeuvre de la vaste réforme de l'armée.



La commission est présidée par le chef d'état-major général des armées. Elle a pour 1er vice-président le chef d'état-major de l'armée de terre et pour 2ème vice-président le contrôleur général des armées. Elle est appuyée par un secrétariat général permanent qui centralise les dossiers de proposition d'avancement des militaires soumis à l'examen de la commission.



Le secrétariat général permanent arrête le tableau d'avancements, établit les procès-verbaux, assure la coordination de la commission nationale et tient les archives.



Elle est consultée pour l'avancement au grade supérieur des militaires des armées et services.



La mauvaise répartition des grades dans l'armée est une réalité au Tchad. Au sein de la grande muette, de nombreux officiers espèrent dans leur for intérieur que le nouveau tableau d'avancement obligatoire qui prend effet chaque 1er trimestre de l'année permettra de réparer des inégalités dans l'octroi des grades.