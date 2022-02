Tchad : le PCMT "n'était pas au courant" de la convocation de Max Loalngar à la DPJ

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a fait savoir qu'il "n'était pas au courant" de la convocation de Me Max Loalngar mercredi à la direction de la police judiciaire, le même jour que l'audience à la Présidence. "En principe, les gens qui ont émis la convocation doivent plier leurs bagages et aller au village", ironise Dr. Sitack Yombatina, vice-président des Transformateurs.



Me Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma et Me Koudé Mbaïnaissem ont reçu mardi une convocation pour se présenter le lendemain à 10 heures la direction de la police judiciaire. À l'heure de la convocation, Me Max Loalngar -à la tête de la délégation de Wakit Tamma- se trouvait au Palais présidentiel.



"Il y a des choses, lui-même n'est pas au courant. Par exemple, l'histoire des convocations. On lui a fait une capture d'écran sur Facebook pour lui amener ça", a expliqué ce jeudi Dr. Sitack Yombatina.



"On a dit des choses que le PCMT n'écoute pas de ses oreilles. Il n'y a personne qui lui amène là-bas. On lui a dit clairement les choses. Il y a trop de pagaille, trop de désordre. On lui a dit ça. (...) Il ne faut pas sortir des trucs pour tout le temps perturber les gens avec des convocations, ça aussi on lui a dit. Il y a des choses qu'il connaissait, il y a des choses qu'il ne connaissait pas. Il nous a dit qu'il prendra ses responsabilités", a précisé Dr. Sitack Yombatina.