Tchad : le PCMT ordonne la réhabilitation du directeur de la gendarmerie

Le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense nationale, le général Daoud Yaya Brahim, réhabilite à compter de ce jour le général Djontan Marcel Hoïnati au poste de directeur général de la gendarmerie nationale, sur instruction du président du Conseil militaire de transition (CMT), a appris Alwihda Info.



Sa suspension était liée à un amalgame entre le Conseil militaire de transition (CMT) et le gouvernement. Selon des informations recueillies par Alwihda Info, le DGGN a reçu des instructions du vice-président du CMT il y a quelques jours pour lancer la formation des nouvelles recrues de la gendarmerie au centre de Koundoul. Ce qui a été fait. Peu après, les recrues qui entamaient leur formation ont été renvoyées de l'École tandis que le DGGN a été suspendu.



Nommé le 3 janvier 2020, le général de division Djontan Hoïnati Marcel est réputé pour son sérieux, sa rigueur de travail et son honnêteté. Depuis son arrivée à la tête de la gendarmerie, il a entrepris plusieurs réformes internes et est considéré par de nombreux officiers comme le DGGN le plus efficace de l'histoire de la gendarmerie du Tchad.



Le 23 juin 2020, le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno l'avait élevé au grade de général de division.