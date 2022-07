Tchad : le PCMT promet la fermeté contre la corruption et reconnait un "combat difficile"

Les autorités ont été interpellées directement au cours de la matinée, lors de la prière de l'Aïd el-Adha par l’imam de la grande mosquée, cheikh Ahmat Annour Mahamat Al-Hélou, par ailleurs 2ème vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad (CSAI).



"Notre fermeté sur la récente affaire communément appelée SHTgate émane de notre engagement profond résolu contre la corruption et le détournement dans notre pays", a déclaré Mahamat Idriss Deby qui évoque pour la première fois en public le sujet, après l'éviction de son ex-secrétaire particulier, Idriss Youssouf Boy, considéré comme son plus proche collaborateur.



Le général Mahamat Idriss Deby promet d'être intraitable "face à la corruption établie et au détournement avéré". Il reconnait que la lutte contre la corruption "est certes un combat difficile tant cette pratique néfaste est ancrée dans notre société" mais dit faire "sienne (de) cette noble mission" et en appelle "au concours et au soutien de tous".



L'affaire SHTgate porte sur un détournement de fonds d'au moins 14 milliards Fcfa des comptes de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), selon le gouvernement. Dans un contexte marqué par la guerre Russie-Ukraine et la fluctuation des cours de pétrole, la Banque mondiale a récemment prédit une hausse des revenus pétroliers et a appelé le gouvernement tchadien à une gestion prudente et stratégique.