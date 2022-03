Tchad : le PCMT réagit à la vague d’incendies dans les marchés

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a tenu ce 4 mars la réunion mensuelle de sécurité. Il s’est dit vivement préoccupé par les incendies dans les marchés et l’insécurité routière qui occasionnent des pertes en vies humaines et d’énormes dégâts matériels.



Mahamat Idriss Deby a demandé que tous les moyens soient mis en œuvre par le gouvernement et les municipalités pour prévenir les incendies et poursuivre les investigations afin d’en déterminer les causes et assurer la sécurité sur les routes.