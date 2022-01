Tchad : le PCMT reçoit les vœux des personnalités

Les agents civils et militaires de la Présidence de la République conduits par le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Moussa Kadam ont présenté ce matin leurs vœux pour le nouvel an au Président du Conseil Militaire de Transition, Mahamat Idriss Deby. La cérémonie de présentation des vœux s’est déroulée au Palais Présidentiel.



Au nom des agents relevant du Secrétariat Général, du Cabinet Civil et de l’Etat-major Particulier, le Secrétaire Général de la Présidence, Moussa Kadam, a situé la cérémonie dans son contexte de rituel marquant le passage à un nouveau saut dans la vie. Il a également rappelé l’année 2021 qui a été très difficile et douloureuse pour le pays, pour tous et particulièrement pour la première Institution qui est la Présidence de la République.



Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, Moussa Kadam devait ensuite, aux noms de ses collaborateurs présenter à l’orée de l’année 2022, les meilleurs vœux de santé, paix, réconciliation et réussite au Président de la République Général, à sa famille et au Tchad.



Répondant aux souhaits ardents de ceux qui l’accompagnent au quotidien dans son travail au service de la Nation, le Président de la République les a appelés au travail et surtout au travail bien fait, en toute âme et conscience.



« Ensemble, nous allons cheminer pour consolider les acquis de la transition et continuer le chantier du dialogue qui pointe à l’horizon, par un comportement responsable et patriotique pour construire le nouveau Tchad attendu et voulu par tous », a-t-il indiqué.



Après les souhaits réciproques, place aux vœux individuels. Chaque membre civil et militaire du Secrétariat général, du Cabinet Civil et de l’Etat-major particulier souhaite en quelques secondes et selon sa manière, ses vœux de santé, de bonheur et surtout de plein succès au Président du Conseil Militaire de Transition.