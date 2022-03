Tchad : le PCMT réconcilie deux communautés à Faya

Le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, a rencontré le 11 mars les différentes corporations de la province du Borkou à Faya. "Pourquoi les chefs de canton Anakaza et Daza, les cadres Anakaza et Daza se regardent-ils en chien de faïence. Ne sommes-nous pas tous, descendants d’Adam et d’Eve ?", a déclaré le général Mahamat Idriss Deby.



Séance tenante, le président de la République a invité les deux chefs de cantons et les cadres de deux communautés à faire la paix. Une paix dit-il, sincère devant Dieu et les hommes. Une paix venant du cœur.



"Chefs de canton Anakaza et Daza, cadres Anakaza et Daza, réconciliez vous", a insisté le PCMT. Les chefs de canton et les cadres se sont serrés les mains sous les applaudissements. Une fathia a été prononcée pour sceller cette sérénité retrouvée, rapporte la Présidence.