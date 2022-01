Tchad : le PCMT rencontre les responsables des médias

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a reçu ce 28 janvier les responsables et représentants des organes et des organisations de la presse nationale pour passer au crible les principaux maux qui entravent l'épanouissement de la presse tchadienne.



La construction du complexe de la maison des médias, l'octroi des subventions dans les délais, le paiement des arriérés de loyers de la maison des médias, le respect de l'éthique et de la déontologie qui régissent le métier, la promotion du vivre ensemble dans notre pays et la consolidation des acquis de paix et d'unité ont constitué les points forts des échanges.



Mahamat Idriss Deby a indiqué être au courant des difficultés auxquelles fait face la presse nationale. Il promet que des réponses appropriées seront données dans un proche avenir et dans la mesure du possible.



Le PCMT encourage les sociétés para publiques et privées à ouvrir leurs portes et à accorder des insertions publicitaires aux médias pour leur permettre de tenir le coup.