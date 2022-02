Tchad : le PCMT se dit consterné par l’accident routier meurtrier au Guera

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a exprimé sa grande à la suite du décès tragique d'une trentaine de citoyens dans un accident de circulation survenu hier soir sur l'axe Oum Hadjer- Mangalmé. Il présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et à toute la nation tchadienne.



“La route continue à tuer dans notre pays à cause des comportements irresponsables et autres manquements sur la voie publique. Le Ministère en charge des transports et les autres ministères concernés doivent prendre l'entièreté de leurs responsabilités à cet égard pour faire respecter les règles de circulation qui sauvent”, déplore le PCMT.