Tchad : le PCMT tend la main à tous les mouvements politico-militaires

"Notre appel à la participation au dialogue maintes fois réitéré est adressé à tous les tchadiens, de tous les horizons. Les assises de pré-dialogue de Doha sont ouvertes à tous les politico-militaires. Aucun mouvement, je dis bien aucun mouvement ne doit être exclut de cette rencontre qui se tiendra au Qatar", a affirmé Mahamat Idriss Deby, alors que le doute plane sur la participation du Front pour l'alternance et la concorde du Tchad (FACT), mouvement à l'origine de l'attaque d'avril 2021 ayant coûté la vie au président Idriss Deby.



Selon le chef de la transition, "il ne peut y avoir de meilleure approche que celle de la tenue d’un dialogue national inclusif et souverain, en toute souveraineté, franchise, sans tabou et sans exclusion".



"Que veut donc de plus cette infime partie de nos compatriotes qui contestent et appellent au boycott. Notre bonne foi n’est plus à démontrer. Nos actions quotidiennes en témoignent plus que nos discours", a renchéri le chef de la transition.



Il a estimé que "certains cherchent la moindre faille pour attiser les conflits et faire échouer le processus de transition en plongeant le pays dans des affrontements intercommunautaires généralisés". Mahamat Idriss Deby a rappelé que "les tchadiens connaissent mieux que quiconque les conséquences de l’échec d’une transition". Il a prévenu qu'aucun des calculs macabres ne se réalisera.