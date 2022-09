TCHAD Tchad : le PCMT trace une ligne rouge et promet d'être "sans pitié"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Septembre 2022



Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby, a offert un dîner aux groupes armés signataires de l'accord de Doha, ce 3 septembre, au Palais présidentiel. Il a prononcé une importante allocution.





Dans une réponse à peine voilée aux déclarations du président du parti Les Transformateurs, le chef de la transition adressé une mise en garde : "Le Tchad est un, uni et indivisible. Il en était ainsi hier, il en est ainsi aujourd'hui et il en sera ainsi demain. Il n’y aura ni deux Tchad, ni deux peuples tchadiens. Le Tchad restera un, uni et indivisible à jamais".



Le chef de la transition met en garde contre des activités divisionnistes qui seraient appuyées par des officines étrangères : "Attention à ces officines étrangères et à ces divisionnistes tchadiens, tapis dans l’ombre, qui rêvent de compromettre l’Unité du Peuple Tchadien, et de disloquer l’Unicité de la République du Tchad. Ceci est une ligne rouge.



Ces mêmes officines étrangères qui usent et abusent de la religion pour diviser les peuples et les pays ont réussi à disloquer l’unicité légendaire d’un grand pays voisin et rêvent de reproduire la même chose au Tchad, en manipulant certains esprits naïfs qui croient que la force du Tchad est dans sa division. Ils se trompent largement".

Mahamat Idriss Deby promet d'être sans pitié face aux tentatives de division : "Nous serons sans pitié face à toute tentative de division, de quelconque nature que ce soit et d’où qu’elle vienne.



Ceux qui pèchent dans la misère de la jeunesse, payent des consciences innocentes parmi les jeunes, brandissent des slogans de divisons et agissent par procuration pour diviser de notre cher, grand, beau et uni pays seront traqués, démasqués et mis hors d’état de nuire par toutes les voies légales."

Le chef de la transition lance un appel aux politico-militaires non signataires de l'accord de paix de Doha : "Fidèle à mon engagement de demeurer ouvert au dialogue, je lance une fois de plus, du haut de cette tribune, un nouvel appel patriotique à mes frères politico-militaires qui hésitent encore à rejoindre les assises du Dialogue National Inclusif et Souverain.



L’État garantira leur sécurité, leur protection et leur pleine participation à cet ultime rendez-vous de la refondation de notre République.



Dans l’esprit de l’Accord de Doha, vous aurez le choix de faire de vos formations politico-militaires des partis politiques légaux afin que vous puissiez, présenter, au moment venu, vos projets de société au suffrage souverain des tchadiens en participant aux élections libres, crédibles et démocratiques en perspectives.



Je tiens à vous assurer, en outre, que le Gouvernement respectera tous les engagements contenus dans l’Accord de Doha et j’en appelle au respect strict dudit accord par toutes les parties prenantes.



Le Tchad de demain ne se construira qu’avec l’apport collectif et le génie créateur de toutes les forces vives de la Nation."



Mahamat Idriss Deby dénonce des discours illusionnistes de certains partis politiques et acteurs de la société civile : "Toucher des miettes pour monter au balcon de l’illusion et de la division, c’est un choix mais aller dans la salle où se tient le rendez-vous de l’histoire et participer avec l’ensemble des représentants de la Nation à tracer les sillons du Tchad de demain, c’est encore mieux et patriotique."

Il assure que le CMT n'est pas venu au pouvoir par la force : "Le Conseil Militaire de Transition n’est pas venu au pouvoir par la Force. Nous n’avons pas versé une seule goutte de sang tchadien. Nous n’avons pas l’intention de verser le moindre sang au sortir de cette Transition inclusive, consensuelle apaisée et exemplaire.



Nous avons la ferme conviction qu’il est, tout à fait, possible de parvenir à la normalité constitutionnelle dans la paix, la sérénité et l’harmonie.



Nous nous attelons à la création des conditions idoines à l’accession au pouvoir par les moyens pacifiques, à travers la tenue d’un Dialogue Nationale Inclusif et Souverain, qui en détermine, en toute souveraineté, les règles qui seront exécutoires.



Tournons la page de notre passé douloureux et écrivons une nouvelle page d’amour, de paix, de cohabitation, de vivre-ensemble et de justice sociale." Le chef de la transition a émis le souhait que le Tchad mette définitivement fin au cycle infernal de guerre pour notamment "profiter des potentialités" et développer le pays. Ill met en garde contre les "petites querelles intestines, petites luttes égoïstes, petites rancœurs entretenues, petites revanches voulues et petites discordes semées".Dans une réponse à peine voilée aux déclarations du président du parti Les Transformateurs, le chef de la transition adressé une mise en garde : "Le Tchad est un, uni et indivisible. Il en était ainsi hier, il en est ainsi aujourd'hui et il en sera ainsi demain. Il n’y aura ni deux Tchad, ni deux peuples tchadiens. Le Tchad restera un, uni et indivisible à jamais".Le chef de la transition met en garde contre des activités divisionnistes qui seraient appuyées par des officines étrangères :Mahamat Idriss Deby promet d'être sans pitié face aux tentatives de division :Le chef de la transition lance un appel aux politico-militaires non signataires de l'accord de paix de Doha :Mahamat Idriss Deby dénonce des discours illusionnistes de certains partis politiques et acteurs de la société civile :Il assure que le CMT n'est pas venu au pouvoir par la force :





Dans la même rubrique : < > Tchad : l'UST annonce une grève sèche de trois jours Tchad : des plantes distribuées aux ménages à Ati contre l’avancée du désert Tchad : Yaya Dillo et Me. Max Loalngar empêchés d'accéder au siège des Transformateurs Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)