Tchad : le PDR dénonce l'accaparement de la CONOREC par des partis politiques

Dans un communiqué de presse, le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR) a dénoncé l'accaparement de tous les démembrements de la Commission électorale nationale indépendante (CONOREC) par les partis politiques MPS et UNDR dans les provinces, au détriment des autres partis politiques qui ont été sciemment exclus. Le PDR a également critiqué la composition unilatérale de la CONOREC et les actions non consensuelles qu'elle met en œuvre, visant à obtenir un résultat erroné lors du prochain référendum constitutionnel.



Le PDR, dans ce communiqué, a qualifié le référendum constitutionnel de « sans enjeux », faisant remarquer que les préparatifs sont biaisés d'avance, ce qui ne reflétera pas la volonté du peuple tchadien. De ce fait, le parti demande l'annulation de l'organisation du référendum constitutionnel pour économiser les ressources du pays, selon le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani.