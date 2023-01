Tchad : le PDR dénonce la composition de la CONORECT

Le Parti des Démocrates pour le Renouveau (PDR) a réagi aux récentes annonces du décret 008/PMT/2023, mettant en place la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel (CONORECT), dans un communiqué de presse.



Selon le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, le référendum constitutionnel est un vote qui concerne tous les citoyens tchadiens. La commission doit donc veiller à la régularité des opérations de référendum et en proclamer les résultats.



Cependant, le PDR souligne que la commission nationale, composée uniquement des organes de la transition qui sont le gouvernement et le CNT, ne suscite aucune confiance. Le parti estime que cela va à l'encontre de la transparence et de l'équité du processus électoral.



En conséquence, le PDR demande au président de la Transition, garant de l'autorité de l'Etat, de veiller à l'arbitrage et au respect de la constitution en annulant ledit décret.



Il estime qu'il est important que la commission soit tripartite, composée de représentants du gouvernement, du CNT et des partis politiques d'opposition pour garantir une réelle impartialité, dans l'organisation et la supervision du référendum.