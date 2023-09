Tchad : le PDR échange avec les conseillers des ambassades de France et des USA

Le président du PDR (Parti des Démocrates pour le Renouveau), Izadine Ahmat Tidjani, accompagné d’éminents membres de son bureau national politique, a tenu des réunions les 19 et 20 septembre 2023, avec les conseillers politiques des ambassades de France et des États-Unis.



Au cœur de leurs discussions, une variété de sujets d'importance politique et sociale a été abordée, notamment le partenariat politique, l'énergie, le sous-développement, les questions liées aux visas, en particulier l'octroi de visas aux étudiants arabophones, la transition, la mauvaise gouvernance, et la coopération militaire, entre autres.