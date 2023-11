Tchad : le PDR salue la décision du gouvernement de rappeler son représentant en Israël

Selon lui, le PDR condamne les méthodes barbares de l'État d'Israël, qui sont fondées sur l'oppression et l'occupation des terres palestiniennes et ne tiennent pas compte des résolutions des Nations Unies.



Le parti PDR exprime sa ferme condamnation des massacres perpétrés à l'encontre des enfants, des femmes et des personnes âgées palestiniens dans la bande de Gaza, soumise au blocus israélien depuis 2008.



Le président du PDR, Izadine Ahmat Tidjani, recommande au Gouvernement de la République du Tchad de rompre ses relations avec Israël, un État qui ne respecte ni les droits de l'homme ni la dignité humaine.