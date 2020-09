Tchad : le PDSA fait sa rentrée politique et s'affirme pour les échanges électorales futures

Le Parti démocratique et socialiste pour l'alternance (PDSA) -un parti allié de la majorité présidentielle- a fait samedi sa rentrée politique, au cours d'une cérémonie à N'Djari, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. Il entend resserrer ses rangs et se mobiliser pour préparer les échanges électorales futures.



"Un parti politique ne peut survivre et vaincre toutes les forces hostiles et rétrogrades que grâce à la qualité et au dévouement, à la cause que défendent ses militants de la base au sommet, aussi et surtout à la solidité de ses structures qui ne peuvent, sans péril grave, supporter la moindre faille", explique Malloum Yoboide Djiraki, président national du PDSA.