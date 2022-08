Tchad : le PFJD demande un nouveau présidium au Dialogue national

Le Parti fédéral pour la justice et le développement (PFJD) a exprimé ce 30 août son amertume, quant à la manière dont le Comité d'organisation du Dialogue national dirige la séance.



Il interpelle le CODNI afin de mettre sur pied un nouveau présidium consensuel et de modifier le règlement intérieur.



Au cas échéant, le parti affirme qu'il ne participera pas à ce qu'il qualifie de « mascarade mise sur pied par le CODNI pour ramener le peuple tchadien en arrière de 60 ans de calvaire, misère et de mauvaise gouvernance ».



Le président du PFJD, Mahmoud Ali Mahmoud, affirme qu'il « se réserve le droit d'entreprendre des actions de grande envergure pour la cause noble de la population tchadienne ».