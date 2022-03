Tchad : le PIB en hausse de la valeur ajoutée du secteur primaire (INSEED)

Selon le directeur général de l’Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED), Baradine Zakaria Hassan, le PIB est en hausse de la valeur ajoutée du secteur primaire.



En effet, L'analyse des résultats de la réévaluation du PIB indique une hausse de la valeur ajoutée du secteur primaire de 51,4% et du secondaire de 34,2%, dans la nouvelle base. La part du tertiaire a baissé de 2,6%.



Le PIB de l'année courante 2018 est ressorti en volume de 8 219,6 milliards de FCFA contre 7 751,2 milliards de FCFA en 2017, soit une croissance de 6,0%. Malgré la conjoncture économique difficile que le pays a traversée en 2018, cette performance de l'activité économique est expliquée essentiellement par la dynamique du secteur primaire, en particulier l'extraction d'hydrocarbures. En 2018, la FBCF a progressé de 19,1% passant de 1178,2 milliards de FCFA en 2017 à 1 403,7 milliards de FCFA, avec une contribution à la croissance du PIB de 2,9 points.



Cette progression s'explique principalement par les produits de l'élevage de bovins (5,2%), de camelins (6,5%), ovins et caprins (5,3%) et d'autres animaux (7,7%), les services de soutien aux activités extractives (87,5%), produits électroniques, électriques, machines, biens d'équipement et matériels de transport (29,2%), les services de recherche et développement (634,3%) et les autres services spécialisés scientifiques et techniques (88,3%).



En revanche, certains investissements ont diminué, notamment les services de constructions (-4,6%). Quant à la variation des stocks, elle a connu une hausse de 41,0% passant de 258,6 milliards en 2017 à 364,7 milliards en 2018, avec une contribution à la croissance du PIB de 1,4 point. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des stocks dans les branches extraction d'hydrocarbures (546,6%), raffinage de pétrole (24,1%) et l'élevage de bovins (5,2%). En revanche, les stocks ont diminué dans la branche culture de plantes oléagineuses (-22,4%).



Le solde du commerce extérieur est ressorti à la hausse de 219,0 milliards de FCFA, passant de 238 8 milliards de FCFA en 2017 à 219,0 milliards de FCFA en 2018, soit une baisse de 8,3%. Le commerce extérieur contribue à la croissance économique du pays de -0,3 point. 4.3.3. Analyse du commerce extérieur de ECEA en 2018 et contribuent de 1,6 point au PIB.

