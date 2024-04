Tchad : le PLD appelle à voter MIDI

Pour le PLD, l’élection présidentielle du mois de mai 2024 est l’aboutissement logique de la transition commencée en avril 2021, après la mort tragique du président Idriss Deby Itno, de regrettée mémoire.



Le PLD a pleinement participé à cette transition, et par conséquent, le parti est comptable de tout ce qui a été accompli, pendant cette période. Ainsi, pour l’élection présidentielle de mai 2024, le PLD, après consultation de ses organes de base, a décidé d’apporter son soutien au candidat Mahamat Idriss Deby Itno.



A cette occasion, le parti a mis en place une Coordination nationale de campagne qui organise et gère la campagne pour son candidat MIDI. Depuis le 14 avril dernier, et sur toute l’étendue du territoire et même à l’extérieur, le PLD appelle à voter Mahamat Idriss Deby Itno.



Durant cette campagne, son omniprésence a subjugué l'électorat à travers les provinces, au point de recevoir des mots d’encouragement de son candidat.