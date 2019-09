Tchad : le PLD demande à Déby de "cesser toute ingérence dans les affaires de la CENI"

Le secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation du PLD, Djassira Ngar, a dénoncé mardi "les ordres donnés au Président de la CENI qui signifient qu'il faut organiser, à la va vite, des élections calamiteuse, sans recensement électoral, sur la base des listes électorales tronquées, frauduleuses, dans une partie du pays soumise à l'état d'urgence et par une CENI inféodée au pouvoir MPS".



Cette réaction de l'opposition intervient quelques jours après la diffusion d'un courrier du cabinet de la Présidence, faisant part de la volonté du chef de l'Etat de vouloir organiser les élections législatives et communales au plus tard en janvier 2020.



Le PLD exige l'organisation d'un vrai recensement électoral enrôlant tous les jeunes tchadiens qui ont atteint leur majorité pendant les quatre dernières années (2016 - 2019). Il demande également la levée de l'état d'urgence ; l'expertise des applications et logiciels de traitement des données électorales installées dans les machines du Bureau permanent des élections ; le respect de la loi du 22 juillet 2019 portant Code électoral et la non-ingérence du président de la République dans les affaires de la CENI.