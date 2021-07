Tchad : le PLD demande la dissolution du CNDP, de la CENI et du BPE

Le Parti pour les libertés et le développement (PLD) a demandé vendredi aux autorités de dissoudre immédiatement le Cadre nationale de dialogue politique (CNDP), la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et le Bureau politique des élections (BPE).



"La situation politique actuelle est caractérisée par une gouvernance de transition dirigée par le Conseil militaire de transition (CMT) et un gouvernement où participent tous les partis politiques qui ne se définissent plus en opposition et majorité pour assurer la continuité des services réguliers de l'État", estime le parti dans un communiqué.



Il ajoute que ces organes sont "désormais obsolètes budgétivores et inopportuns".