Tchad : le PLD dénonce un "dérapage gravissime" dans l'organisation des élections

Le parti PLD a dénoncé mardi dans un communiqué, un "dérapage gravissime dans l'organisation des futures élections", pointant du doigt le pouvoir MPS. Il a demandé aux partis politiques de l'opposition démocratique une "urgente concertation pour envisager le boycott de ses élections."



"Idriss Déby et ses ouailles s'agitent comme de manière extrême pour faire organiser l'élection présidentielle en avril 2021 et renvoyer aux calendes grecques les législatives et locales", a déclaré le secrétaire à l'information, à la sensibilisation et à la mobilisation du PLD, Djassira Ngar.



Il a appelé à la pris de mesures énergiques et volontaristes pour corriger le dérapage, estimant qu'en plus des "modifications unilatérales des lois adoptées de manière consensuelle, le régime MPS est passé maître dans la violation des lois, les mises en places du CNDP et de la CENI, la désignation du président de la CENI, la signature de l'accord avec l'opérateur."



Le parti évoque la violation de l'indépendance de la CENI, l'absence de recensement électoral et de kits d'identification des lecteurs, ce qui serait de nature à favoriser les fraudes massives.