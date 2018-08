Tchad : le PLD et l'UNDR dénoncent des décisions des autorités

L’Union Nationale pour le Développement et le Renouveau (UNDR) invite le gouvernement à privilégier le dialogue avant la prise de toute décision. Le communiqué publié à cet effet cite le cas de la fixation du prix de gaz et des carburants qui n’est pas en soi une mauvaise décision mais prise sans concertation.



De son côté, le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) dénonce le projet de reconstruction du marché à mil qui risque de ralentir l’économie du pays.