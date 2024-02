Tchad : le PLD veut la réouverture de la procédure pour la vérité sur l'assassinat du Pr Ibni

Dans un communiqué de presse, le secrétaire à l'Information, à la Sensibilisation et à la Mobilisation du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) rappelle l’enlèvement de son secrétaire général, le Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh.



En effet, le 03 février 2008, à la suite d'une incursion de la coalition des rebelles à N'Djamena, le secrétaire général du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) le Pr Ibni Oumar Mahamat Saleh avait été enlevé à son domicile devant sa famille, ses parents et ses voisins par des personnes identifiées, et ayant fait le déplacement à son domicile avec le moyen de l'État et la chaîne de commandement et de l'opération de la force de défense et de sécurité.



Ainsi cela fait 16 ans aujourd'hui, que le PLD reste sans nouvelles de son premier secrétaire général et ce, malgré la procédure judiciaire enclenchée depuis la nuit de temps où le juge a classé l'affaire sans suite pour manque d'éléments de preuve.



« Étant donné que le crime est imprescriptible, le PLD continue de faire confiance à nos juridictions et exhorte toutes personnes ayant en sa possession ou connaissance de nouveaux éléments de preuve lui permettant de rouvrir la procédure pour la manifestation de la vérité suite à cet assassinat du Pr Ibni », conclut le communiqué. .