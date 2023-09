Tchad : le PM demande le renforcement du dispositif de sécurité dans les Palais de justice

Dans une note adressée au ministre des Armées, des Anciens combattants et des Victimes des guerres, et au ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le Premier ministre, Saleh Kebzabo instruit le renforcement des dispositifs sécuritaires dans les palais de Justice du Tchad.



Cette protection des magistrats vise à permettre aux magistrats d'accomplir leur mission en toute quiétude et indépendance. Elle fait également partie des recommandations prises, à l'issue du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS).



Et c’est en réponse aux revendications de leurs Syndicats, que le gouvernement s'était engagé à apporter aux magistrats et au personnel judiciaire en général, la protection que requiert leur délicate mission.



« Je vous instruis de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans les palais de Justice sur l'ensemble du territoire national », conclut le Premier ministre.