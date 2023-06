Tchad : le PM encourage les investissements nationaux et prône le développement de la production locale

Lors de cette rencontre, le premier ministre a souligné le besoin d'une meilleure ouverture et d'une plus grande collaboration entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Il a insisté sur le fait que les opérateurs économiques méritent le respect, mais ils doivent également se respecter mutuellement afin de servir réellement leur pays.



Saleh Kebzabo a posé une question fondamentale lors de son discours : pourquoi le pays continue-t-il de dépendre des importations alors qu'il existe des opportunités pour développer de grandes chaînes de production locales ? Il a souligné l'importance de favoriser les investissements nationaux et de ne pas concentrer les avantages du Code des investissements uniquement sur les étrangers. Selon lui, les véritables investisseurs sont tchadiens, et le gouvernement doit les accompagner au mieux pour favoriser leur développement.



Cette discussion entre le premier ministre et les acteurs économiques vise à renforcer la collaboration entre les secteurs public et privé, afin de promouvoir la croissance économique et l'autonomie du pays. En encourageant le développement de chaînes de production locales, le gouvernement espère réduire la dépendance aux importations et créer des opportunités pour les investisseurs nationaux. L'initiative a été saluée par le secteur privé.