Tchad : le PM fait un rappel des conditions de nominations des chefs d'unités administratives

Véritables acteurs de développement, les chefs des unités administratives (gouverneurs de province, préfets de département, sous-préfets) doivent répondre à un certain nombre de critères de compétence, d'expérience et de bonne probité.



Ne peuvent être nommés gouverneurs de provinces que les fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration générale, classés dans la catégorie A ou des officiers supérieurs qualifiés.



Ne peuvent être nommés préfets de département que les fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration générale, classés dans les catégories A ou B.



Ne peuvent être nommés sous-préfets que les fonctionnaires appartenant aux cadres de l'administration générale, classés au moins dans la catégorie B.



Par dérogation, d'autres agents de l'État ou du secteur privé répondant aux mêmes critères de compétence et d'expérience peuvent être nommés chefs des unités administratives. Dans ce cas, la proportion ne doit excéder les 10% des postes à pourvoir.



Les secrétaires généraux des provinces et les secrétaires généraux des départements sont nommés parmi les cadres des catégories A ou B, jouissant d'une bonne moralité et justifiant d'au moins cinq ans d'expérience.



Les chefs des unités administratives doivent être de bonne moralité et justifier d'au moins 10 ans d'expérience dans la vie professionnelle.



La formation d'administrateur est obligatoire.