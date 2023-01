Tchad : le PM présente ses vœux au personnel de la Primature et évoque les grands projets à venir

Saleh Kebzabo a également souligné l'importance de la contribution de chaque membre du personnel de la Primature à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens et à l'avenir du pays.



Le Premier ministre a également mentionné l'événement douloureux du 20 octobre 2022, où des dizaines de jeunes ont été brutalement tués et de nombreux autres ont vu leur avenir hypothéqué. Il a appelé à l'unité et à la persévérance dans la lutte contre les obstacles pour ramener la paix dans le pays et assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel.



Enfin, il a annoncé des mesures concrètes pour améliorer les conditions de travail au sein de la Primature, notamment l'accès illimité à Internet, une couverture médicale pour le personnel, et un service de cantine proposant des repas de qualité à un prix abordable. Le Premier ministre a conclu en souhaitant une année de prospérité et de santé pour tous les Tchadiens.