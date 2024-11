Tchad : le PM reçoit le directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale et de l’Ouest

Le Premier ministre, chef du gouvernement l’ambassadeur Allah Maye Halina a reçu en audience ce mercredi 13 novembre 2024, le directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale et de l’ouest, Chakib Jenane.



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération, en faveur du développement durable, un axe stratégique pour le progrès social, économique et environnemental. Lors de cette audience, plusieurs secteurs prioritaires ont été abordés, notamment l'agriculture, l'eau, l'environnement, et le développement social.



Ces domaines revêtent une importance capitale pour le bien-être des populations. Le directeur régional de la Banque mondiale pour l’Afrique centrale et de l’ouest a indiqué qu'il a convenu avec le Premier ministre de l’accélération du programme et un financement de près de 500 millions de dollars qui couvrira les quatre secteurs suscités.



Le Premier ministre tchadien a réitéré l’engagement du gouvernement à œuvrer en faveur des solutions durables et inclusives. Cette rencontre a été une étape significative vers la concrétisation de nouvelles initiatives visant à promouvoir un développement harmonieux, répondant aux besoins présents, tout en préservant les ressources pour les générations futures.