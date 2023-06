Tchad : le PM rencontre l'équipe municipale de N'Djamena pour les mesures contre les inondations

Une réunion de travail avec l'équipe dirigeante de la mairie de N'Djamena, a été présidée par le Premier ministre Saleh Kebzabo, le 26 juin 2023, informe se services.



La réunion a principalement porté sur l'état actuel de la ville de N'Djamena, en cette période de début de saison des pluies, ainsi que sur l'évaluation des mesures prises en début d'année, concernant la circulation routière.



La maire de N'Djamena, Bartchiret Fatime-Zara Douga, a souligné les défis auxquels fait face la mairie, notamment l'évacuation des déchets, le curage des caniveaux et le comportement incivique de la population.



Elle a sollicité le soutien du gouvernement, des entreprises et d'autres partenaires, pour aider la mairie à faire face aux inondations, tout en assurant que la mairie ne laissera pas tomber la population.



Le Premier ministre Saleh Kebzabo s'est montré très engagé dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre les inondations. Il a assuré l'équipe, de son soutien total, et de son engagement à accompagner la mairie dans ses actions visant à réduire les effets des inondations, et à renforcer la résilience de la population.