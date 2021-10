Tchad : le PNLC forme des sages-femmes diplômées d'État

Le Programme National de Lutte Contre le Cancer, organise un atelier de formation de 80 sages-femmes diplômées d'État, sur la prévention du dépistage précoce des cancers du sein, ce jeudi 21 octobre 2021 à N’Djamena.



La coordinatrice du PNLC, Fatima Ahmat Abdramane Haggar, souligne que son institution, forme les sages-femmes et les médecins qui sont les premiers acteurs de la lutte contre le cancer. Elle affirme que l'objectif de cette formation, c'est de former sur les techniques de dépistage du sein et la prévention du cancer, 80 sages-femmes des différentes structures sanitaires de N’Djamena.



Par ailleurs, il faut rappeler que cette campagne va se poursuivre dans les provinces, l'année prochaine. Enfin, la coordinatrice informe les patientes de partager les informations auprès de leurs sœurs, tout en leur demandant de venir profiter du dépistage gratuit.