Tchad : le PNLP mise sur la communication de proximité pour faire face au paludisme

Ces animateurs sont formés sur des notions fondamentales du paludisme, l'importance de la fréquentation des structures sanitaires aux femmes enceintes et la prise en charge.​



À travers une bonne communication dans la diffusion de l'information sanitaire, plus particulièrement sur le paludisme, la campagne contribuera à faire réduire le taux de paludisme et aidera les femmes enceintes à bénéficier de différents services, explique Dr. Mahamat Saleh Issakha Diar.



Le Plan stratégique national de lutte contre le paludisme a pour objectif général de réduire à zéro les décès dus au paludisme et à moins de 5% le taux de positivité quel que soit le moyen de diagnostic biologique dans 15% des districts du pays et à réduire de 50% le taux de positivité au niveau des autres districts par rapport aux données.