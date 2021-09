Tchad : le PNLP pulvérise les ménages du 9e arrondissement de N'Djamena

La campagne de pulvérisation a été lancée par le maire de la commune du 9ème arrondissement, Hassana Hamit, sous le thème : "santé par la salubrité". Elle vise la démoustication et la neutralisation des larves.



"L'opération est primordiale car elle allège les peines des ménages en cette période de saison pluvieuse", a expliqué le maire Hassana Hamit.



Le maire rassure la population que le produit utilisé par les agents pulvérisateurs est homologué par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il demande toutefois aux ménages de prendre certaines précautions à savoir : bien aérer les chambres après l'opération et bien couvrir les aliments.



Les délégués de quartier et chefs de carré sont exhortés à prendre toutes les précautions afin de faciliter la tâche aux agents pulvérisateurs.



De son côté, le représentant du ministère de la Santé publique, le coordonnateur Ahmat Haroun Larry, a sollicité la coopération des habitants du 9ème arrondissement afin de bien collaborer avec les agents pulvérisateurs.



La campagne de pulvérisation durera 14 jours. Elle concerne neuf quartiers et 25 carrés du 9ème arrondissement.