Tchad : le PNUD appuie le ministère de la Réconciliation nationale en équipements

Le ministère en charge de la réconciliation nationale et du dialogue, nouvellement créé, a de grands défis et un rôle prépondérant à jouer pendant cette période de transition. Le Programme des Nations-unies pour le développement (PNUD) a offert le 2 septembre un don d'équipements au ministère de la Réconciliation nationale et du Dialogue. Il s'agit des matériels bureautiques et moyens roulants.



"C'est avec beaucoup de plaisir que nous remettons ces équipements qui contribueront certainement à atteindre des objectifs qui sont fixés dans la feuille de route de la transition. Nous allons continuer à accompagner le gouvernement de transition", a affirmé Kamil Kamaludeen, représentant résident du PNUD au Tchad.



La procédure du dialogue national inclusif étant lancée, le ministre d'État, chargé de la réconciliation et du dialogue, Acheikh Ibni Oumar, a salué ce geste du PNUD, qui tombe à point nommé. "C'est un message de la communauté internationale. Nous sommes conscients de l'étape critique dans laquelle se trouve le peuple tchadien. Cela nous réconforte et nous rassure pour les étapes à venir", a indiqué le ministre.