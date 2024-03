Tchad : le PNUD dote les radios communautaires du Logone Oriental en moyen roulant

Il s'agit de la radio La voix du paysan de Doba, la radio scolaire de Doba et la radio Simadjim de Gore, qui ont bénéficié chacune, d’une moto, ce 22 mars 2024 à Doba.



Ce geste louable du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), qui s'inscrit dans le cadre du projet Gestion communautaire des risques climatiques, permettra aux hommes du micro des radios communautaires du Logone Oriental, de se déplacer dans les différentes communes que compte la province.



L'objectif est de réaliser des émissions avec les communautés à la base, au profit de tous, pour la réduction des risques liés aux inondations et aux sécheresses comme des indices climatiques.



Présidant cette cérémonie, la déléguée de production et de la transformation agricole du Logone Oriental, Mme Djelassem née Ouya Odile, s'est réjoui de ce geste du donateur, avant d'interpeller les bénéficiaires à une gestion rationnelle au profit des communautés.



Pour une reconnaissance à l'endroit du donateur, quelques bénéficiaires ont exprimé leurs satisfactions pour ce geste qui leur permettra d’avoir accès à certaines opportunités sur le terrain.