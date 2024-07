Tchad : le PNUD et ses partenaires se réunissent pour une réponse d'urgence à l'Est du pays

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à travers son Projet d’urgence et d'appui à la stabilisation et au relèvement des réfugiés et des communautés, a organisé sa réunion traditionnelle du comité de pilotage. La rencontre a eu lieu ce mardi 16 juillet 2024, dans un l'hôtel de la place.



Dans son discours de circonstance, le représentant résident du PNUD au Tchad, Kamil Kamaluddeen a déclaré que la Banque Africaine de développement (BAD), soutient les efforts du gouvernement tchadien pour intégrer et renforcer l'approche Nexus, dépendant de l'intégration de l'humanitaire, des efforts de développement et de paix, dans un contexte de crise multiforme.



Le représentent du PNUD a noté que face à un monde en mutation, marqué par des conflits récurrents et prolongés, le PNUD se positionne comme un catalyseur unique. Cette institution veille à ce que les solutions de développement à long terme demeurent essentielles, et parallèlement à l'intervention humanitaire, afin de réduire les besoins des populations en souffrance, a-t-il laissé entendre.



Il a ajouté en outre qu'au niveau national, le PNUD soutient depuis 2019 les efforts du gouvernement du Tchad, pour stabiliser les communautés affectées par l'extrémisme violent dans les provinces de Hadjer Lamis et du Lac Tchad Kamil Kamaluddeen est revenu sur le financement de la BAD, les Nations Unies et le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui ont débloqué un montant estimé à 30,4 millions de dollars pour le projet.



Selon lui, ce projet est cofinancé par la BAD, la Corée, le PNUD et d'autres bailleurs de fonds. Le représentant du PNUD a clarifié que ce financement vise à compléter la réponse humanitaire, à élargir les opportunités socio-économiques et de moyens de subsistance, et renforcer la résilience des autorités et des communautés d'accueil dans les zones de l'Est les plus touchées par la crise.



La secrétaire générale adjointe du ministère des Finances et du Budget, Amgoudjia Daoud Soumaine, représentant le ministère, a indiqué que ce projet représente une preuve concrète de la contribution des partenaires techniques et financiers du Tchad, notamment le PNUD et la BAD, pour apaiser les souffrances des réfugiés soudanais et des populations hôtes qui luttent chaque jour pour disposer de ressources alimentaires essentielles à leur survie.



Amgoudjia Daoud Soumaine a déclaré que cette situation a suscité un élan de solidarité internationale, mobilisant de nombreuses institutions humanitaires, des ONG internationales et les agences du Système des Nations Unies, pour venir en aide au Tchad qui déploie des efforts incommensurables, pour assurer les services régaliens de l'Etat.