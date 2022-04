Tchad : le POSOC accentue la sensibilisation et des initiatives pour la paix à Abéché

Sous la forme d'une conférence débat, l'activité menée ce jeudi 31 mars 2022 par la plateforme des organisations de la société civile s'inscrivait dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de la grande mobilisation pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale.



Sous le thème "le rôle de la paix dans la renaissance sociale", l'échange qui s'est déroulé dans la salle multimédia de l'École normale a fait courir grand nombre, parmi lesquels les membres de ladite association et d'autre personnalités invitées pour l'occasion.



Les deux intervenants du jour Dr. Ahmat Ibrahim Haran, enseignant et Ibrahim Ahmat Ouchar, ancien cadre à la délégation de l'éducation nationale, ont esquissé des pans d'analyses pour permettre à l'assistance de mieux comprendre la thématique du jour.



Dans sa prise de parole, Dr Ahmat Ibrahim Haran premier à intervenir a indiqué " qu'il n'y a aucun développement qui soit possible sans la paix et la cohésion sociale "

Second intervenant, Ibrahim Ahmat Ouchar a mis l'emphase sur l'importance de la paix pour chaque individu et le rôle des autorités tchadiennes pour sa conservation. Aussi a-t-il affirmé" que toute personne a besoin d'autrui pour vivre dans la paix et la stabilité ". Sur le rôle des autorités qu'il a salué, le conférencier a tenu à faire savoir que " si les tchadiens vivent dans une parfaite harmonie, c'est grâce aux efforts fournis par les hautes autorités du pays "



Un échange fructueux qui a donné lieu à plusieurs séances des questions réponses entre conférenciers et l'assistance.



La POSOC fort du succès enregistré lors de cette sortie entend intensifier ses activités sur toute l'étendue de la province.