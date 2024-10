Tchad : le PPCD exhorte le président de la République à répondre aux attentes du peuple

Le président du Parti du Peuple pour le Changement Démocratique (PPCD), Abdraman Mahamat Abba, a animé un point presse, ce mercredi 3 octobre 2024, au sein du siège du parti au quartier Amriguébé, dans le 5ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Lors de sa communication, le président national du PPCD a évoqué certaines situations sociales auxquelles font face les citoyens. Parmi ces situations, Abdraman Mahamat Abba a souligné la cherté de la vie, le phénomène des inondations, le fléau des décès liés au paludisme et le chômage de jeunes.



Le président du PPCD a ainsi demandé au président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, de prôner le changement en appliquant la gratuité de l'école tchadienne, tout en accordant une attestation particulière aux personnes démunies, et d'instaurer la gratuité des soins du paludisme, car cette maladie constitue la plus mortelle au Tchad.



Il a aussi proposé une alternative pour résoudre le problème de chômage, en accordant des microcrédits aux jeunes. Selon lui, ces crédits permettraient aux jeunes chômeurs d'entreprendre, et absorberont ainsi le chômage.