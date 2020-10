Tchad : le PPCD suggère l'âge de 40 ans pour l'éligibilité à la présidentielle

Le président national de Parti du peuple pour le changement démocratique (PPCD), Abdraman Mahamat Abba, a annoncé mercredi plusieurs propositions pour le 2ème Forum national inclusif, au cours d'un point de presse.



Le parti suggère la suppression du serment confessionnel qui est "source de division entre les tchadiens et risque d'être une malédiction pour l'avenir de notre nation". Il appelle à restaurer la Primature pour la fluidité de traitement des dossiers, réduire l'âge de la candidature à la présidentielle de 45 à 40 ans pour donner l'opportunité à la jeune génération et mettre l'accent sur la jeunesse en créant une plateforme composée uniquement des jeunes afin de réfléchir sur leurs besoins réels.



Selon le PPCD, "l'aspect genre doit être au rendez-vous car il constitue plus de 52% de la population". Aussi, la réforme de la justice "constitue une condition sine qua non pour le vivre ensemble".



En matière de santé, le parti préconise de créer un comité de réflexion pour anticiper sur les pandémies et épidémies, à l'exemple du coronavirus ou chikungunya "qui ont déstabilisé sérieusement le système sanitaire".



Concernant le bilinguisme, le PPCD souhaite une valorisation de la langue arabe en traduisant tous les textes de la République. "Notre symbole, le tricolore ne doit pas être retouché car il incarne I'histoire profonde de notre cher pays le Tchad", indique le parti.



Abdraman Mahamat Abba souligne que "le 2ème Forum national inclusif est une rencontre capitale et historique où la vie de notre pays en dépend".



Le PPCD informe avoir envoyé ses propositions a l'adresse électronique du 2ème Forum national inclusif.