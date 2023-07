Tchad : le PRAPS-2-TD dément les "informations erronées" sur la construction d'un nouveau marché à Faya

Tout d'abord, le PRAPS-2-TD tient à préciser qu'il n'a pas prévu de construire un nouveau marché à bétail à Faya, car un marché à bétail existe déjà à Koukourou, au nord-ouest de la ville de Faya. Ce marché a été construit en 2021 avec le soutien du PRAPS-1 et a été remis aux bénéficiaires le 30 janvier 2021. Le site qui fait actuellement l'objet de discussions à Faya, abritant quelques habitations et un petit marché, est situé au sud-est de la ville, vers l'aéroport.



En ce qui concerne les infrastructures du PRAPS-2-TD, le projet en est encore au stade du screening environnemental et des évaluations sociales. Les résultats de ces évaluations doivent ensuite être validés par la Banque mondiale et la Direction des Evaluations Environnementales et de Lutte Contre les Pollutions et Nuisances. Aucun site pré-identifié, que ce soit à Faya ou dans d'autres provinces, n'a été définitivement retenu à ce stade. Par conséquent, aucun déguerpissement n'a eu lieu sur aucun terrain à Faya ou ailleurs au Tchad en lien avec une éventuelle construction financée par le PRAPS-2-TD.



Il est important de souligner que les opérations et les projets financés par la Banque mondiale sont soumis aux exigences environnementales et sociales contenues dans leur Cadre Environnemental et Social. Le gouvernement tchadien, dans le cadre du PRAPS, s'est engagé à respecter les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale, y compris en ce qui concerne l'acquisition des terres, les restrictions d'utilisation des terres et la réinstallation involontaire.