Tchad : le PRET forme ses militants en communication et marketing politique

"Cette jeunesse constitue notre force d'innovation. La vision du parti de masse considère le Tchad comme une société des communautés, des citoyens et qui privilégie les valeurs de la démocratie, de la liberté et de la justice. Il œuvre pour le développement solidaire, la justice et le progrès", souligne Me. Bongoro Théophile.



Le PRET est un parti vibrant, dynamique, connecté et compétitif. Il s'engage dans ce sillage à former, à renforcer et à mettre à jour les capacités de ses membres pour relever les défis, a conclu le président national, Me. Bongoro Théophile.