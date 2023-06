TCHAD Tchad : le PROQEB poursuit son engagement pour l'éducation au Batha avec le lancement de sa phase 4

Alwihda Info | Par Hassan Djidda Hassan - 19 Juin 2023



Ce 19 juin 2023 à Ati, chef-lieu de la province du Batha, a eu lieu le lancement de la 4e phase du Programme de la Promotion de la Qualité de l'Éducation de Base (PROQEB). Ayant été présent dans le secteur éducatif tchadien depuis 2013 et après l'achèvement des trois premières phases, le PROQEB entame les activités de la phase 4 dans la province du Batha.

Le délégué à l'éducation nationale et à la promotion civique du Batha, Yacoub Brahim Ahmat, a exprimé sa gratitude envers le PROQEB pour ses multiples réalisations au bénéfice des enfants, des enseignants, des animateurs pédagogiques et du financement des associations de parents d'élèves. Il espère que cette nouvelle phase contribuera davantage à améliorer la qualité de l'éducation de base dans le Batha.



Boubakar Bocoum, directeur du programme EDM/Tchad, a souligné que la phase 4, financée par la Direction de la Coopération et du Développement (DDC), est mise en œuvre par EDM dans les mêmes zones que la phase 3, notamment le Batha, le Moyen-Chari, le Mandoul et le Wadi Fira.



Selon lui, la conception de cette nouvelle phase a été un processus participatif impliquant l'ensemble des principaux acteurs nationaux et déconcentrés, avec des propositions d'activités visant à renforcer les acquis, à apporter des ajustements et à adapter certaines interventions. Cette phase mettra particulièrement l'accent sur une meilleure appropriation du matériel innovant et plurilingue par les enseignants du Batha, en favorisant une utilisation adéquate facilitée et soutenue par des outils numériques.



La formation de la chaîne éducative, la rotation des effectifs, la pérennisation des innovations pédagogiques par le dialogue sectoriel et la communication pour diffuser les résultats du PROQEB et permettre la validation et la mise à l'échelle des innovations seront des éléments essentiels de cette phase 4.



Dans son allocution, Samuel Roches, représentant de la DDC, a rappelé les réalisations du PROQEB dans sa zone à la fin de la phase 3, notamment la dotation en moyens roulants, la construction de salles de classe, l'installation de pompes à motricité humaine, la construction de latrines, la fourniture de kits informatiques aux établissements d'enseignement et aux associations de parents d'élèves, ainsi que la formation des enseignants du primaire, des animateurs pédagogiques et des directeurs d'établissement.

Selon lui, la phase 4 consiste à mobiliser les acteurs locaux autour des objectifs et des stratégies du programme, afin de clarifier les rôles et les responsabilités pour une mise en œuvre optimale de cette phase. Il a invité le personnel éducatif à s'approprier le programme et sa mise en œuvre, afin de développer les capacités d'échange et de diffuser les bonnes pratiques.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Degon, a souligné que l'éducation a toujours été une priorité du gouvernement à travers le ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. Pour lui, cette 4e phase représente un espoir pour les communautés du Batha et témoigne de l'engagement de la Coopération Suisse et de ses partenaires "Enfants du Monde" pour consolider les acquis existants et contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation.



Il a instruit la délégation et ses membres de jouer pleinement leurs rôles et responsabilités dans l'accompagnement de cette nouvelle phase, tout en veillant à la réalisation des objectifs d'institutionnalisation.



Après le lancement, un atelier s'est ouvert pour faire le bilan de la phase 3 et présenter les enjeux et les perspectives de la phase 4.





Dans la même rubrique : < > Tchad : des manifestants réclament la libération de Allamine Adoudou qui sera transféré à Klessoum Tchad : les épreuves du baccalauréat lancées dans la sérénité à Bongor, Mao, Ati et Bokoro Tchad : 128 candidats entament les épreuves du baccalauréat à Amdjarass Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)