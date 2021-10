Tchad : le PSF annonce l'arrestation d'un de ses militants suite à des publications

"Notre camarade Ibrahim Djibrine Hassan a été appréhendé et gardé dans les geôles des renseignements généraux pour ses publications objectives en soutien au PSF depuis bientôt une semaine", révèle Yaya Dillo.



"Je dénonce avec force cette persécution de nos militants, plus particulièrement cette détention purement politique et arbitraire. J'exige que ce jeune soit relaxé sans délai", poursuit le leader du PSF.



Selon lui, "la direction des renseignements généraux dirigée par des anciens combattants de la lutte armée au nom de la lutte pour la démocratie ne doit pas être un camp des séquestrations politiques".



Les autorités ne se sont pas exprimées sur cette arrestation.