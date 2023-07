Tchad : le PSF dénonce les "manœuvres politico-judiciaires de la junte" et appelle à la vigilance

Le PSF souligne que la junte, aux abois, manipule les institutions de la République pour empêcher le Président Yaya Dillo Djerou Betchi de faire valoir ses droits citoyens. Plutôt que de s'engager dans un projet de confiscation du pouvoir, le parti estime que la junte devrait plutôt chercher à remédier à la situation sociopolitique chaotique du pays.



Le PSF affirme que cette atmosphère d'autoritarisme remet en cause les libertés et les droits fondamentaux de l'opposition. En tant que parti soucieux de la volonté des citoyens tchadiens qui aspirent à la démocratie et à l'État de droit, le PSF met en garde les autorités de transition contre tout dérapage et les tiendra responsables de toute conséquence qui en découlerait.



Par ailleurs, le PSF appelle ses militants et militantes à rester vigilants face à cette situation préoccupante.